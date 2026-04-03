William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, informó este domingo la detección de un pasajero con 25 cápsulas de droga ingeridas en un vuelo procedente de Panamá por el Aeropuerto Internacional José Martí.

En su cuenta en la red social X, Pérez González señaló: «Detectado pasajero con 25 cápsulas de DROGA ingestadas en vuelo procedente de Panamá por el Aeropuerto de La Habana», al destacar la efectividad del análisis y gestión de riesgos desplegados por la Aduana y el órgano antidrogas.

Esta detección evidencia la intencionalidad de introducir sustancias ilícitas mediante cápsulas ingeridas, práctica que entraña riesgos para la vida de quienes se implican en estas actividades delictivas.

El tráfico internacional de drogas recibe severas sanciones de conformidad con la política de prevención, detección y enfrentamiento del Estado cubano, que mantiene una línea de tolerancia cero frente a este flagelo.

Una vez más quedó demostrada la efectividad en la labor de análisis y gestión del riesgo desplegada de conjunto entre la Aduana del Aeropuerto Internacional José Martí y el Órgano Antidrogas del Ministerio del Interior.

Paralelamente, la Aduana informó desde su perfil en la red social Facebook que Pérez González y Jorge Luis Bubaire Quintana, vicejefes de la institución, realizaron una visita de trabajo a la Escuela Nacional de Formación Aduanera, acompañados por los directores de Logística y de Tecnología e Infocomunicaciones.

Durante el recorrido evaluaron acciones vinculadas con la transformación integral de la Escuela, que abarcan el proceso docente-educativo, la modernización tecnológica y la creación de un polo productivo.

Asimismo, Nelson Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República, cumplimentó una visita de trabajo a la Aduana del Aeropuerto Internacional José Martí, acompañado por Pérez González, Bubaire Quintana y Amaury Pila Vidal, director de Gestión y Control del Riesgo.

En el encuentro, Yodemide Herrera Torres, jefe de la Aduana del Aeropuerto, puntualizó las acciones que se ejecutan actualmente y se realizó un recorrido por la Terminal No.3, donde se chequeó la marcha de procesos inversionistas en ejecución por la Aviación Civil.

Tomado de la ACN

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