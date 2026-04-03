«La partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente, como la de un padre. Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria», escribió el mandatario en la red social X.

Díaz-Canel destacó que cada acto de la vida del Comandante estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, «cuya esencia justiciera defendió, desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres».

«¡Hasta la victoria siempre, Comandante!», concluyó el presidente cubano.

Ramiro Valdés fue una figura destacada en la historia de la mayor de las Antillas.

Vinculado desde muy joven a las actividades revolucionarias participó en hechos decisivos de la lucha insurreccional dirigida por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Participó en el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y la expedición del yate Granma en 1956. Asimismo, alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.

Luego del triunfo del 1 de enero de 1959, asumió responsabilidades al más alto nivel militar, político y gubernamental de gran relevancia para la vida del país.

Tomado de Prensa Latina

(Visitado 5 veces, 5 visitas hoy)

Marcar Favorito