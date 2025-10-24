El equipo de Las Tunas contó otra vez con una gran apertura del pitcher derecho Yosmel Garcés y se impuso a Guantánamo con marcador de 4-2 en el estadio «Nguyen Van Troi». Yosmel (10-0) lanzó 7.0 entradas, se enfrentó a 24 rivales , permitió 4 hits y una sóla carrera limpia , producto de un cuadrangular de Dánger Casí. Del resto se encargó el trabajo del salvador Keniel Ferraz (5) que retiró a los seis bateadores enfrentados.

Los Leñadores decidieron el choque en la parte alta del segundo capítulo por boletos consecutivos a Izaguirre y Luis A. Pérez, un error en tiro y doblete del receptor Oberto Coca que impulsó a dos compañeros , luego se movió a tercera por otra pifia de la defensa local y anotó por elevado a los jardines de Leonardo Joseph.

Una entrada después Yudier Rondón disparó jonrón solitario para clavar la puntilla .

Rafael Coba (4-2/doble/2CI/1CA) encabezó la productiva ofensiva de siete imparables. Rondón (3-1/HR/1CI/1CA), Joseph (2-1/1CI), Quintero (4-1) e Izaguirre (3-1/1CA) también aportaron.

Este miércoles se produjeron algunos resultados que ponen en alerta la zona roja de clasificación. Así las cosas Pinar del Río derrotó dos veces a Industriales 5-3 y 3-1, mientras Sancti Spíritus paraba en seco a Mayabeque 5-4 y 4-3.

Este viernes, sábado y domingo Las Tunas enfrenta a Ciego de Avila en el Mella para dar inicio a los encuentros pendientes.

FOTOS:Gretel Yanet

INFOGRAFÍA: Yoel Rosales

(Visitado 9 veces, 9 visitas hoy)

Marcar Favorito