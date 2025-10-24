América Latina y el Caribe debe seguir siendo una zona de paz, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado, en medio de la agresión que ejerce Washington contra Venezuela, bloqueando sus buques petroleros.

«Constatamos una escalada ininterrumpida y deliberada de la tensión en torno a la Venezuela, país amigo para nosotros. Especial inquietud provoca el carácter unilateral de las decisiones que crean una amenaza para la navegación marítima internacional», reza el mensaje.

«Confiamos en que la Administración de D. Trump, que se distingue por un enfoque racional y pragmático, no cometa un error fatal y se abstenga de seguir deslizándose hacia una situación que entraña consecuencias imprevisibles para todo el Hemisferio Occidental», agrega.

En este sentido, Moscú instó a Washington que no cayera «en un enfoque ideológico estrecho que limite la visión de lo que está ocurriendo». «Siguen manteniendo plena vigencia las palabras del ilustre hijo de América Latina, Simón Bolívar: ‘Cada pueblo tiene derecho a elegir por sí mismo a sus gobernantes, y los demás países deben respetar esa elección'».

Desde la Cancillería rusa señalaron que el país «defiende de manera consecuente la normalización del diálogo entre Washington y Caracas».

«Estamos convencidos de que son necesarios pasos para la desescalada de la situación y para encontrar soluciones a los problemas y divergencias existentes de manera constructiva y con respeto a las normas del derecho internacional. América Latina y el Caribe deben seguir siendo una zona de paz que garantice el desarrollo estable e independiente de los países de la región», precisaron.

«Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ante las pruebas que está atravesando, así como nuestro apoyo a la línea del Gobierno de Nicolás Maduro, orientada a la defensa de los intereses nacionales y de la soberanía de la patria», concluye el comunicado.

Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, agradeció a Rusia por rechazar las acciones agresivas de EE.UU. en el Caribe. «En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro agradecimiento por las contundentes declaraciones de la Federación de Rusia en rechazo a las acciones belicosas de Estados Unidos, las cuales amenazan la vida de nuestros pueblos», escribió en sus redes sociales.

Agresiones de EE.UU.

El miércoles, EE.UU. efectuó un nuevo ataque «cinético letal» contra una supuesta narcolancha en el Pacífico, causando la muerte de los cuatro tripulantes. Washington ya ha realizado numerosas operaciones similares como parte de su política agresiva hacia Caracas, sin proporcionar pruebas de que las naves están relacionadas con el transporte de drogas.

Además, el presidente Donald Trump ordenó el martes el «bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela» y, designó a la Administración de Maduro como «organización terrorista extranjera».

Por su parte, Maduro calificó de «mentira» y «fake news» el argumento de EE.UU. sobre la lucha contra el narcotráfico y aseveró que lo utiliza para justificar sus agresiones. «Eso del narcotráfico es ‘fake news’, mentira, pretexto. Como no pueden decir que nosotros tenemos un arma de destrucción masiva, como no pueden decir que tenemos armas químicas, cohetes nucleares, inventan un pretexto para crear otro Afganistán, para crear otra Libia», explicó.

El país latinoamericano dejó claro que mantendrá sus exportaciones de petróleo pese al «bloqueo ilegal» y hará respetar sus derechos en materia de comercio y libre navegabilidad. Numerosos países del mundo condenaron las acciones de Washington, calificadas por Caracas como «piratería».

Tomado de Cuba Sí