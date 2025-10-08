Las Tunas volvió a emplazar este miércoles su artillería de largo alcance en el estadio «Guillermón Moncada» para derrotar por segunda tarde consecutiva a las Avispas de Santiago con pizarra de 9-6. Otra vez atacaron desde el primer inning y llevaron tres anotaciones a la pizarra por largo jonrón de Yordanys Alarcón con dos leñadores en las almohadillas.

Luis Antonio Pérez y Yosvani llegaron negociaron bases por bolas y acto seguido el mayor de los Alarcones le botó la pelota al abridor José Miguel González para anunciar lo que venía después. Precisamente el joven y talentoso torpedero Luis Antonio disparó otro estacazo de vuelta completa en la parte alta del segundo acto después que Héctor Castillo había recibido pelotazo.

Las tres del puntillazo llegaron en la parte alta del séptimo con otro cuadrangular, éste de Henry Quintero que encontró a dos tuneras en las colchonetas. Era la sentencia final.

Lo demás fue mover el pitcheo según las circunstancias por parte de la dirección del equipo. El abridor Yosmel Garcés caminó el primer tercio después de permitir cinco hits y tres carreras limpias. A su rescate vino Kenier Ferraz que firmó su quinta victoria con largo rescate de 5.0 capítulos en el que admitió igual cantidad de imparables y par de rayas limpias con siete ponches y tres boletos. El cierre estuvo a cargo del joven Andier Reyes que soportó el onceno jonrón de Yoelquis Guibert cuando caía la tarde sobre la capital santiaguera.

El ataque tunero de nueve cañonazos estuvo liderado por Yordanys Alarcón (4-3/HR/3CI/2CA), Henry Quintero (4-2/HR/4CI/1CA) y Luis Antonio Pérez (4-2/HR/2CI/3CA). Hubo además triple de Yassel Izaguirre y doble de Héctor Castillo. Por los indómitos Yoel Yanqui disparó su cuadrangular número trece y conserva la triple corona del campeonato.

La victoria para Keniel Ferraz (5-3) y el fracaso para José Miguel González (2-2).

FOTOS: István Ojeda

Infografía: Yoel Rosales

