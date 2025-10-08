Con el cometido de articular a las fuerzas progresistas en el combate sistemático frente al discurso reaccionar, formulado por el presidente cubano el miércoles, continúa hoy en La Habana el programa del III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda.

La cita reúne en la Universidad del Partido Comunista de Cuba «Ñico López» a 220 delegados, de ellos 102 extranjeros, en representación de 38 países y 29 organizaciones políticas del orbe, entre directivos y representantes de medios con un discurso contrahegemónico.

Para la fecha de este jueves está prevista la realización del taller «La comunicación política en la era del algoritmo» a cargo de Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, escritor, comunicador y político venezolano fundador de La Iguana TV, y el panel «Teoría revolucionaria frente a nuevos desafíos y fascismos de nuevo tipo».

Esta edición del evento está dedicada al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en ocasión de las actividades en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana a celebrarse el 13 de agosto de 2026.

La Habana será de esta manera sede de un importante y necesario espacio de pensamiento y acción revolucionaria, convocado por la Revista Cuba Socialista, órgano teórico y político del PCC.

El cónclave es coauspiciado, además de por su sede, por la Casa de las Américas, el capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y la Internacional Antifascista.

La cita supone una oportunidad para fomentar el diálogo y la colaboración entre los medios de izquierda de todo el mundo, crear estrategias colectivas para abordar temas contemporáneos críticos como el neofascismo, las guerras de pensamiento y la lucha contra la colonización cultural.

Las jornadas del mismo darán paso al I Festival Internacional “Granma-Rebelde”, plataforma para trasladar ideas, opciones informativas y didácticas, en intercambio con el público que se dará cita en las instalaciones de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

Tomado de Cuba Sí