El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha vuelto a insistir en la existencia de una supuesta amenaza por parte de Rusia en las fronteras europeas, instando a los aliados a prepararse para un conflicto bélico de la escala de la Segunda Guerra Mundial.

«Rusia ha traído la guerra de vuelta a Europa y debemos estar preparados para una guerra de la magnitud que soportaron nuestros abuelos y bisabuelos», declaró en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada este jueves en Berlín. «Imagínense: un conflicto que afecta a todos los hogares, todos los lugares de trabajo, destrucción, movilización masiva, millones de desplazados, sufrimiento generalizado y pérdidas extremas», continuó.

El jefe del bloque militar no mencionó que en la guerra más sangrienta de la historia la principal carga en la lucha contra el nazismo y el mayor precio por la victoria en 1945 lo pagó la Unión Soviética. Según datos oficiales, las pérdidas directas de la URSS por las acciones bélicas ascendieron a casi 27 millones de personas, y las indirectas (por hambre, enfermedades, etc.) a casi 6,5 millones de ciudadanos soviéticos.

Al mismo tiempo, Rutte insistió en que Europa debe aumentar urgentemente el gasto en defensa y en la producción de armas, al señalar que «el conflicto está a la vuelta de la esquina». «Es hora de actuar», dijo.

«No vamos a entrar en guerra con Europa, pero responderemos a cualquier paso hostil»

Respecto a las declaraciones de políticos europeos sobre los peligros por parte de Rusia, desde Moscú han rechazado en múltiples ocasiones ese tipo de especulaciones, calificándolas de puras «tonterías».

«Esa leyenda de que Rusia planea atacar a Europa, a los países de la OTAN, es precisamente esa mentira inverosímil la que buscan hacer creer a la población de los países de Europa occidental», manifestó previamente el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En la misma línea, se pronunció esta semana el canciller ruso, Serguéi Lavrov. «No tenemos intención de entrar en guerra con Europa, ni se nos pasa por la cabeza tal idea», afirmó, señalando que, sin embargo, Moscú responderá a «cualquier medida hostil». Asimismo, indicó que «Occidente, desesperado, intenta agravar la situación y mantenerse en pie de guerra».

