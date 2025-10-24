La ya disuelta Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) podría haber estado involucrada en pruebas de productos farmacéuticos realizadas en la población ucraniana, según declaró este viernes el general de división Alexéi Rtíschev, jefe de las tropas de protección radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia.

El alto mando detalló que para garantizar la confidencialidad de este tipo de investigaciones, quienes están a cargo no son organismos militares, sino agencias civiles y organizaciones no gubernamentales. «Una de estas organizaciones ha sido la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que fue liquidada por decisión del presidente estadounidense Donald Trump», indicó.

Rtíschev afirmó que en EE.UU. la agencia financió el ensayo Event-201, cuyo objetivo era «probar respuestas ante una epidemia de coronavirus hasta entonces desconocida». Destacó que estas pruebas se llevaron a cabo en octubre de 2019, poco antes del inicio de la pandemia de covid-19.

Además, recordó que en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el profesor de química orgánica de la Universidad Cornell, Dave Collum, confirmó en agosto las pruebas de productos farmacéuticos en la población ucraniana en más de 30 laboratorios.

El militar señaló que el hallazgo fue realizado por el Ministerio de Defensa ruso durante el estudio de materiales relativos a «las violaciones por parte de países occidentales y Ucrania de las disposiciones de las convenciones sobre armas químicas y biológicas, así como de los tratados internacionales de seguridad nuclear». Los documentos fueron obtenidos este año en el marco de la operación militar especial.

«Las agresivas políticas de bioseguridad de los países occidentales y la expansión de los programas biológicos militares de la OTAN crean amenazas adicionales al régimen de no proliferación biológica», enfatizó.

Detalló que la cartera militar ha informado sobre el trabajo del Ejército del país norteamericano en biolaboratorios ucranianos, lo cual «ha sido confirmado repetidamente por funcionarios estadounidenses», incluyendo al excoordinador del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby; la exsubsecretaria de Estado, Victoria Nuland; y el actual secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

Al mismo tiempo, Rtíschev apunto que en febrero el entonces jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU., Elon Musk, calificó a la USAID de «organización criminal», lo que «confirmó aún más las conclusiones del Ejército ruso sobre la participación de la agencia en actividades ilegales, como el golpe de Estado en Ucrania y la guerra de información contra Rusia».

A principios de febrero, la Administración Trump suspendió las actividades de la USAID e inició el proceso para despedir a cientos de empleados de la agencia.

La organización fue conocida por su interferencia en los asuntos de otros países y acusada de financiar golpes de Estado.

Respecto a Ucrania, se reveló que la USAID ha financiado muchos programas de apoyo y 9 de cada 10 medios ucranianos. Tras la congelación de la ayuda por parte de Washington a través de los programas de la USAID, el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, detalló que el Estado recibió para estos programas unos 300-400 millones de dólares, «dinero no tan grande, pero importante».

Tomado de Cuba Sí

