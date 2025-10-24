Arribaron al país 50 ambulancias adquiridas por el Ministerio de Salud Pública con recursos del presupuesto estatal, como parte del programa de mejoramiento de los servicios de urgencias médicas.

Estos equipos se pondrán en servicio en los próximos días, una vez concluyan las labores de puesta en marcha a cargo de especialistas y técnicos del proveedor MCV Comercial S.A., informó Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, en su perfil de Facebook.

Los vehículos cumplen estándares internacionales para este tipo de servicios y cuentan con equipamiento básico, además de facilidades para instalar otros dispositivos de diagnóstico y reanimación.

Desde el punto de vista técnico, poseen autonomía adecuada, eficiencia energética y respaldo de mantenimiento que asegura su explotación, precisaron fuentes vinculadas al proceso de adquisición.

La incorporación de estos medios de transporte sanitario al sistema de emergencias nacional, refuerza la atención médica, aunque aún no cubre la totalidad de la demanda.

Tomado de Cuba Sí