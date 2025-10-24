Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó hoy en la red social X su pesar por el accidente ferroviario ocurrido en España, que ha provocado un elevado número de fallecidos y heridos.

Lamentamos profundamente el accidente ferroviario ocurrido en España, que ha provocado numerosos fallecidos y heridos, escribió en su red social, al tiempo que expresó en nombre de la Mayor de las Antillas, las más sentidas condolencias al Gobierno y pueblo español, en especial a los familiares y allegados de las víctimas.

Varias fuentes de prensa en Europa confirman que las últimas cifras sitúan en 39 el número de fallecidos y en 48 el número de personas que permanecen ingresadas en distintos hospitales, 12 de ellas en estado grave, entre ellas un menor.

Asimismo, revelan que el servicio de emergencias ha informado de que 122 personas han sido atendidas como consecuencia de este accidente, de las cuales 74 ya han sido dadas de alta.

Tomado de Cuba Sí