La exención de aranceles a la importación de algunos productos de primera necesidad, sin carácter comercial, fue prorrogada en Cuba por tiempo indefinido, confirmó hoy el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) del país.

En virtud de la resolución 9/2026 del MFP, publicada este sábado en la Gaceta Oficial, todos los pasajeros podrán introducir en la isla, libre de impuestos y sin intención de venderlos, alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos.

Según el documento legal, la importación puede realizarse por la vía de pasajeros y también como parte del equipaje acompañante.

Permite, además, también de manera excepcional, la importación sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos hasta el límite de 500 dólares estadounidenses del valor o peso equivalente, hasta 50 kilogramos, en la relación valor/peso establecida por la Aduana General de la República.

Los alimentos, artículos de aseo, o aseo, medicinas e insumos médicos deben presentarse ante la Aduana en bultos separados del resto de los productos.

También quedó oficialmente autorizado el incremento de 200 dólares estadounidenses a 500 del valor para importaciones no comerciales de las personas naturales, por medio de envíos.

Asimismo, el MFP extendió la importación gratuita de los primeros 30 dólares del valor o su peso equivalente de tres kilogramos del envío y la aplicación del exceso de este de la tarifa arancelaria del 30 por ciento.

Por otra parte, la entidad dispone aprobar excepcionalmente la importación sin carácter comercial y exenta del pago del Impuesto Aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos que se importen por personas naturales como envíos aéreos, marítimos y postales, hasta un límite de 200 dólares estadounidenses o peso equivalente hasta 20 kilogramos en la relación peso/valor establecida.

Todas estas prórrogas, subraya el MFP, atienden a que persisten en Cuba las limitaciones en las ofertas, a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el impacto en la esfera económica de las medidas tomadas durante el enfrentamiento a la Covid-19 y para la recuperación paulatina del país.

Tomado de Cuba Sí