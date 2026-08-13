Durante meses, la administración Trump ha intensificado la presión y las amenazas contra Cuba. Un bloqueo petrolero de facto ahora significa horas de apagones, además de escasez de alimentos y agua para millones de personas en la isla. Si bien el presidente Trump ha amenazado con tomar el poder, funcionarios cubanos afirman que aún están dispuestos a dialogar. Amna Nawaz conversó sobre las tensiones con Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba.

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Amna Nawaz:

Durante meses, la administración Trump ha intensificado la presión económica y las amenazas militares contra Cuba. El bloqueo petrolero de facto ha agravado los apagones y la escasez de alimentos y agua para millones de personas. Funcionarios cubanos afirman estar dispuestos a dialogar, pero públicamente no se ha logrado ningún avance.

Hoy hablé con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, durante su visita a Estados Unidos.

Viceministro de Asuntos Exteriores, de Cossio, bienvenido a «La Hora de las Noticias». Gracias por estar aquí.

Carlos Fernández De Cossio, Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba: Gracias por invitarme.

Amna Nawaz:

Este mes, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba afirmó que no hay conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, pero que el gobierno cubano seguirá intentando contactar con sus interlocutores. ¿Es cierto? ¿Es esa una de las razones por las que usted está aquí en Washington?

Carlos Fernández De Cossio:

No es el motivo por el que estoy en Washington. Estoy aquí porque asisto a la Asamblea General de la ONU. Tenemos una embajada importante en Washington, y es habitual que altos funcionarios visiten y se relacionen con nuestras misiones diplomáticas.

Nuestra postura respecto a los contactos con Estados Unidos es que, en primer lugar, mantenemos relaciones diplomáticas. Por lo tanto, contamos con canales oficiales de comunicación. Hemos tenido varios contactos y reuniones con Estados Unidos, pero afirmamos que no se ha logrado ningún avance.

Y decimos esto porque basta con observar que prácticamente cada semana, o cada 10 o 15 días, el gobierno de Estados Unidos anuncia nuevas sanciones y medidas coercitivas que castigan al pueblo de Cuba.

Por lo tanto, no se puede afirmar que haya progreso en ningún diálogo ni en ningún tipo de comunicación si la hostilidad persiste. Y ese es nuestro punto principal. Sin embargo, seguimos dispuestos a dialogar con Estados Unidos cuando ellos estén dispuestos a intentar resolver nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias políticas bilaterales, que son muchas.

Pero creemos firmemente que, mediante el diálogo y el respeto mutuo entre ambos gobiernos, se podría encontrar un terreno común.

Amna Nawaz:

¿Cuándo fue la última vez…?

Carlos Fernández De Cossio:

Y esa es nuestra aspiración.

Amna Nawaz:

Pido disculpas.

¿Cuándo fue la última vez que hubo conversaciones directas entre sus dos gobiernos?

Carlos Fernández De Cossio:

Prefiero no entrar en detalles. Intentamos manejar esto con discreción.

Rechazamos categóricamente las filtraciones que se han producido. Pero les aseguro que se han celebrado reuniones y que estaríamos dispuestos a retomar el diálogo.

Amna Nawaz:

¿Estás diciendo que…?

Carlos Fernández De Cossio:

En otras palabras, no están cerrados, no están suspendidos, no están clausurados. Simplemente, hasta el momento no hay avances.

Amna Nawaz:

Y según su definición, ¿progresar significaría que Estados Unidos dejaría de imponer sanciones adicionales?

Carlos Fernández De Cossio:

Eso podría ser, pero, en un sentido más amplio, tendremos que identificar un objetivo común que queramos alcanzar y que implique un progreso en la relación bilateral.

Hasta ahora, si nos fijamos en las declaraciones públicas de Estados Unidos, su objetivo es apoderarse de Cuba. Es una meta bastante ambiciosa. Sin duda, es inaceptable para Cuba. Cuba es una nación soberana.

Amna Nawaz:

¿Lo consideras una amenaza real? ¿Te preocupa una invasión estadounidense?

Carlos Fernández De Cossio:

Seríamos ingenuos si no lo tuviéramos en cuenta. Se repite constantemente.

A los altos funcionarios estadounidenses se les pregunta constantemente si esa opción está sobre la mesa, y ellos afirman que no descartan ninguna posibilidad. Por lo tanto, un país como Cuba, considerando lo que ha sucedido en el mundo y nuestra propia historia, seríamos ingenuos si no lo tomáramos en serio.

Amna Nawaz:

¿Puedo preguntarle sobre la situación actual en Cuba? Hemos visto apagones en medio del bloqueo petrolero. La vida de los cubanos ha empeorado muchísimo. La comida es cara y se echa a perder sin electricidad. También sabemos que hay escasez de agua.

¿Cuál es su mensaje a los cubanos sobre lo que usted y otros líderes están haciendo para aliviar ese dolor?

Carlos Fernández De Cossio:

En primer lugar, resulta muy claro que la política de Estados Unidos consiste en infligir un castigo colectivo, lo cual es un crimen internacional, para intentar provocar una crisis humanitaria en Cuba, es decir, para utilizar el dolor de todos y cada uno de los cubanos con el fin de alcanzar un objetivo político.

Eso, repito, es un crimen internacional. El pueblo de Cuba lo entiende. Y cuando uno ve en los medios de comunicación los reportajes sobre lo que sucede en Cuba, hablan de la falta de energía, los apagones y la irritación y la incomodidad de la gente, naturalmente.

Pero eso es solo la punta del iceberg. No tienen en cuenta lo que implica para una familia que tiene a una persona enferma en casa y no sabe cómo trasladarla al hospital.

No tienen en cuenta lo que implica para una persona que necesita una cirugía urgente y tiene que esperar en la fila porque, como resultado de la falta de energía, la cirugía tiene que posponerse; lo que implica para una familia que tiene un recién nacido cuya vida depende de que una máquina no se detenga por falta de energía; lo que implica para las personas que tienen que llevar a los niños a la escuela, hacer la tarea por la noche.

Así que tiene un rostro humano. Usamos estadísticas muchas veces para explicar lo que implica, pero esto tiene un rostro humano. Y el principal problema es que no se trata de daños colaterales. Es el objetivo de la política. Así que el pueblo de Cuba lo entiende. Y

El gobierno dice, afirma, y ??nosotros estamos tratando de introducir en Cuba las transformaciones y tomar las medidas que nos permitan afrontar esta situación. Eso no depende de nosotros.

Amna Nawaz:

Como bien dices, estas son las medidas de privatización más importantes que ha tomado el país en más de seis décadas. Si esto contribuye a aliviar el sufrimiento de los cubanos, si la apertura de la economía resulta beneficiosa, ¿seguirías adelante con este proceso?

Carlos Fernández De Cossio:

Sí. Ese es nuestro objetivo.

Amna Nawaz:

¿No tienes ningún problema en hacerlo?

Carlos Fernández De Cossio:

Nuestro objetivo —la principal prioridad aquí— es: ¿cómo satisfacemos y respondemos a las necesidades del pueblo cubano? Ese es el propósito fundamental.

Amna Nawaz:

Eso supone un cambio enorme para una nación comunista, al decir que continuará abriendo su economía.

Carlos Fernández De Cossio:

Seguiremos por este camino, pero mantendremos el papel del Estado para responder a las necesidades básicas de la población y la capacidad económica para hacerlo.

Amna Nawaz:

También debo preguntarle sobre las acusaciones de funcionarios estadounidenses acerca de la brecha entre los líderes cubanos y lo que ellos experimentan y los cubanos de a pie.

Dicen que los líderes no están sufriendo las consecuencias por igual. Quiero compartir con ustedes lo que dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, en julio: «No hay comida ni combustible para los hospitales. ¿Cómo es posible que haya combustible para el jet privado de la familia Castro? ¿Cómo se permite el presidente Díaz-Canel su corbata Hermès y su reloj Rolex? ¿Cómo se permite la familia Castro sus 17 casas y sus viajes a Madrid y Moscú?».

¿Qué dirías a eso?

Carlos Fernández De Cossio:

En primer lugar, esto lo afirma el representante de uno de los países con mayor desigualdad del mundo actual, una desigualdad que ha crecido drásticamente en los últimos 20 años, y sobre todo bajo el gobierno actual.

Amna Nawaz:

Sin embargo, con todo respeto, la gente de aquí no está sufriendo apagones de 20 horas al día.

Carlos Fernández De Cossio:

En segundo lugar, no hay aviones privados de la familia Castro. Es totalmente falso. No existen 17 casas de la familia Castro. Totalmente falso.

Pero puede afirmar lo que quiera cuando tiene un micrófono delante. Todos los cubanos, sin excepción, incluso los altos funcionarios del gobierno, sufren la misma situación. No digo que todos los cubanos estén en igualdad de condiciones. Depende del barrio donde vivas, de las horas que te lleve y de las condiciones de tu vivienda.

Pero el nivel de desigualdad y las diferencias en Cuba son radicalmente distintas a las de Estados Unidos. El sufrimiento recae sobre la población cubana en su conjunto, de una forma que quizás ningún otro país haya padecido, salvo quizás Gaza en Palestina.

Es una guerra contra la población de todo un país. Y que un funcionario estadounidense afirme que existen diferencias con Estados Unidos, un país donde existe una élite minúscula en la que unas pocas personas tienen más dinero que toda la población del país más rico del mundo, es bastante hipócrita.

Amna Nawaz:

Señor Ministro, esta encuesta indica que aproximadamente el 54 por ciento de las personas encuestadas en Cuba afirman haberse quedado sin alimentos en los tres meses anteriores. Se reportan cortes de electricidad de hasta 20 horas diarias.

¿Estás diciendo que los funcionarios cubanos están experimentando ese mismo nivel de dolor?

Carlos Fernández De Cossio:

Puedo decirles que mis colegas y yo tenemos dos horas y media o tres de electricidad al día, que nuestro refrigerador está cerrado, que no podemos enfriar la comida, que no tenemos agua corriente. Y me refiero a los funcionarios cubanos en general.

Cualquiera que me conozca puede comprobarlo, o cualquiera que conozca a alguno de mis colegas. Ahora bien, hay personas que no son funcionarios del gobierno, que son simples ciudadanos particulares que podrían vivir justo enfrente de un hospital. Y no sufren apagones porque los hospitales están protegidos. Las clínicas están protegidas.

Y así es como viven. Algunos tenemos que llevar nuestra comida y nuestros productos y pedirles que los refrigeren un tiempo. Esa es la vida cotidiana en Cuba para todos. La afirmación en Estados Unidos de que hay una diferencia entre la élite y el pueblo es totalmente falsa, y no pueden probarla.

Amna Nawaz:

Estados Unidos ha afirmado, y esta administración ha afirmado, que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional. Se la ha considerado un Estado patrocinador del terrorismo. La Casa Blanca ha declarado que el régimen cubano se alinea con naciones hostiles a Estados Unidos y que Cuba mantiene estrechos vínculos con otros Estados patrocinadores del terrorismo.

¿Cuál es su respuesta a esas afirmaciones?

Carlos Fernández De Cossio:

En la mayoría de los países con los que Estados Unidos afirma tener una relación cercana con Cuba, Estados Unidos mantiene una relación más amplia y completa con esos países que la propia Cuba.

Amna Nawaz:

Estamos hablando de naciones como Rusia, Irán.

Carlos Fernández De Cossio:

Rusia. Estados Unidos tiene una relación mucho más amplia con China, al menos, y con Rusia que nosotros, en lo que respecta al comercio y al intercambio de diferentes tipos.

Amna Nawaz:

Sin embargo, se trata de una relación conflictiva con Rusia. No se podría decir que Rusia sea un aliado.

Carlos Fernández De Cossio:

Pero aún hoy mantienen más comercio con Rusia que nosotros, más contactos, más reuniones y visitas de alto nivel que con Cuba, y que Rusia con Cuba. Con China ocurre lo mismo. Afirman que es una relación hostil, pero es solo eso: una afirmación.

Pero ellos tienen más relación que nosotros.

Amna Nawaz:

¿Y qué sucederá después? ¿Cómo cree que terminará todo esto con la presión, las amenazas militares y las sanciones adicionales de Estados Unidos? ¿Cómo acabará todo esto?

Carlos Fernández De Cossio:

Tendremos que arreglárnoslas solos. Y, hasta cierto punto, la comunidad internacional quizás diría que es inaceptable que una superpotencia dicte lo que todos deben hacer.

Pero lo que no puede ocurrir, y que sería traición, es que el gobierno cubano le diga a nuestro pueblo: «Miren, no hay nada más que podamos hacer. Preguntémosle al gobierno estadounidense qué quiere que hagamos y cómo quiere organizar nuestro país, así como la economía cubana, el sistema político cubano, la propiedad cubana y las empresas cubanas». Eso sería traición por parte del gobierno y las autoridades cubanas.

Amna Nawaz:

Viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, muchas gracias por estar aquí.

Carlos Fernández De Cossio:

De nada.

Amna Nawaz:

Agradecemos su tiempo.

Carlos Fernández De Cossio:

De nada.

Tomado de Cubadebate

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