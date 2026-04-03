Se acabó la espera. Este sábado regresa la algarabía al Mella con la apertura de la IV Liga Élite de Béisbol (LEB) a las 2.00 pm. Un cuarto de hora antes se producirá la tradicional ceremonia de inauguración para después dar paso al primer duelo entre los Leñadores de Las Tunas y los Cachorros de Holguín. El cotejo está pactado a cuatro encuentros con idéntico horario y pone como rivales a la novena de Abeysi Pantoja, actual subtitular de la Liga 2025 y la S64, mientras la jauría de Lugdis Pineda debuta en esta confrontación.

En la pasada serie nacional los holguineros le ganaron el pulso a los tuneros tres victorias contra dos. Ahora su cuerpo técnico anuncia que los diestros Wilson Paredes y Carlos Santiesteban trabajarán como abridores sábado y domingo respectivamente mientras José Miguel Rodríguez y Rubén Rodríguez subirán por ese orden la colina durante lunes y martes.

Desde dogout «verdirrojo» responderán con estos lanzadores en cada una de las fechas: Yosmel Garcés, Eliander Bravo, Islay Sotolongo y Enyer Fernández.

El equipo de béisbol de Las Tunas que participará en la Liga Élite del béisbol cubano, quedó abanderado está tarde en la plaza de la Revolución Mayor General Vicente García de la cabecera aprovincial.

En las últimas horas se conoció que los hermanos Roberto y Yan Lucas Baldoquín, así como Henry Quintero; los dos primeros por motivos de salud y el camagüeyano se incorpora el día 16.

Los Leñadores fueron abanderados en la Plaza Mayor General Vicente García con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez Primer Secretario del PCC en la provincia y la gobernadora de Las Tunas, Yelenis Tornet Menéndez.

El resto de la cartelera para la fecha inugural contempla los choques Artemisa-Industriales en el estadio Latinoamericano y Mayabeque-Matanzas en el «Victoria de Girón» yumurino.

FOTOS: Orlando Cruz

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