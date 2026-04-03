La Cancillería expresó su compromiso de promover la cooperación, la solución política de conflictos y el multilateralismo.

El portavoz Lin Jian señaló que el país ejercerá esta responsabilidad con un enfoque constructivo en un contexto internacional marcado por transformaciones y conflictos regionales.

El vocero subrayó que el Consejo de Seguridad, encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, enfrenta creciente atención global.

Afirmó que China impulsará la solidaridad y la cooperación entre los miembros del órgano y que también promoverá una actuación justa y abierta, con énfasis en medidas prácticas.

Lin apuntó que el país trabajará para favorecer soluciones políticas a los conflictos y cumplir con el mandato establecido en la Carta de la ONU.

El portavoz expresó la expectativa de contar con el apoyo de la comunidad internacional para avanzar en la agenda del Consejo durante mayo.

Añadió que China buscará practicar el multilateralismo y contribuir a la paz y el desarrollo global.

El Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros, rota su presidencia mensualmente.

Wang Yi, canciller de China, destacó recientemente la necesidad de preservar el derecho internacional y promover el diálogo como base del sistema multilateral.

Durante una reunión aquí con la presidenta de la 80 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, Wang indicó que el fortalecimiento del papel de la ONU resulta urgente ante el aumento de tensiones globales.

El canciller advirtió que algunos países desafían la autoridad del organismo y ponen en riesgo el multilateralismo.

Subrayó que China continuará defendiendo los principios de la Carta de la ONU y contribuirá a la paz y seguridad internacionales.

(Visitado 2 veces, 2 visitas hoy)

Marcar Favorito