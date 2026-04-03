La noche del miércoles 29 de abril comenzó el secuestro de alrededor de 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, por parte del estado genocida de Israel.

Estas personas se encontraban a bordo de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que fueron interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel.

El gobierno israelí ha vuelto a comunicar con la soberbia e impunidad que le otorga la complicidad de la Unión Europea y Estados Unidos, intentando criminalizar a las personas que denuncian el genocidio.

«Aproximadamente 175 activistas procedentes de más de 20 embarcaciones de la flotilla de preservativos se dirigen ahora tranquilamente a Israel», ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales, horas después de afirmar que a bordo de una de las embarcaciones asaltadas había «condones y droga».

La Global Sumud Flotilla ha subrayado que «se calcula que hay una treintena de personas con pasaporte español secuestradas por Israel», al tiempo que ha subrayado que los barcos que no han sido abordados «están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas».

«Recordamos que el contacto y posterior abordaje israelí con los barcos de la flotilla se produjo a más de mil kilómetros de la costa de Gaza», ha manifestado.

La propia flotilla había subrayado poco antes que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo habían «inutilizado sus motores» y dejado a sus tripulaciones atrapadas «ante la proximidad de una tormenta masiva», lo que ha descrito como «una trampa mortal».

La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque ‘Madleen’, igualmente interceptado por tropas israelíes.

Tomado de Cubadebate

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