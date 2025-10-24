Fuerzas especializadas, junto a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), efectuaron un registro en una vivienda del barrio La Villa, Reparto Los Coquitos en la ciudad de Camagüey, como parte de acciones permanentes para preservar los recursos estatales.

Según precisó el perfil en redes sociales de la PNR, Héroes de Azul, en el operativo se ocuparon porrones de veinte litros con petróleo, además de otros envases y accesorios presuntamente destinados a la extracción y venta ilegal de combustible.

Las pesquisas indicaron la implicación de personas en el desvío sistemático de recursos asignados al sector ferroviario provincial, lo que motivó la intervención de las autoridades.

La PNR reafirmó su compromiso con la protección del patrimonio nacional y alertó sobre las sanciones legales que enfrentan quienes participen en actividades de receptación y comercialización ilícita de bienes estatales.

Dicha institución destacó que la cooperación ciudadana resulta esencial para identificar y eliminar estas prácticas delictivas.

Tomado de Cuba Sí