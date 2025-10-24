Cuba alertó en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada de agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Ernesto Soberón Guzmán, Representante Permanente de Cuba ante la ONU, calificó como acciones «irresponsables y sin precedentes» el bloqueo naval de Estados Unidos a la nación suramericana, y los actos de piratería y terrorismo marítimo en aguas internacionales del Mar Caribe.

Según informa la Cancillería cubana, al intervenir en la reunión del organismo, el diplomático de la isla condenó enérgicamente la decisión «arbitraria y políticamente motivada» de Estados Unidos de designar al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera.

Soberón Guzmán denunció la manipulación del terrorismo como arma política y el doble rasero de una política que debilita los esfuerzos internacionales genuinos para enfrentar ese flagelo.

Estas acciones, subrayó, buscan aislar internacionalmente a Venezuela, aumentar la presión y escalar una agresión con consecuencias impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

Recordó que que estas provocaciones se suman a las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia económica, las campañas de descrédito y los ataques contra instituciones estratégicas venezolanas, incluidos recientes ciberataques, como parte de una guerra psicológica dirigida a derrocar al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, señaló que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluido el llamado “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, ignora deliberadamente la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Embajador cubano exigió el respeto a la soberanía, la independencia y el derecho de Venezuela a decidir libremente su destino, sin injerencias externas, y llamó a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada que amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Asimismo, reiteró el rechazo a la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, por ser contrarias al Derecho Internacional, y reafirmó el firme e invariable solidaridad de Cuba con el pueblo y el gobierno venezolanos.

Tomado de Cuba Sí