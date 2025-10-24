De CUBA

ONU: Alerta Cuba sobre escalada de agresiones contra Venezuela

Cuba alertó en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada de agresiones del Gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela, en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Ernesto Soberón Guzmán, Representante Permanente de Cuba ante la ONU, calificó como acciones «irresponsables y sin precedentes» el bloqueo naval de Estados Unidos a la nación suramericana, y los actos de piratería y terrorismo marítimo en aguas internacionales del Mar Caribe.

Según informa la Cancillería cubana, al intervenir en la reunión del organismo, el diplomático de la isla condenó enérgicamente la decisión «arbitraria y políticamente motivada» de Estados Unidos de designar al Gobierno de Venezuela como organización terrorista extranjera.

Soberón Guzmán denunció la manipulación del terrorismo como arma política y el doble rasero de una política que debilita los esfuerzos internacionales genuinos para enfrentar ese flagelo.

Estas acciones, subrayó, buscan aislar internacionalmente a Venezuela, aumentar la presión y escalar una agresión con consecuencias impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región.

Recordó que que estas provocaciones se suman a las medidas coercitivas unilaterales, la asfixia económica, las campañas de descrédito y los ataques contra instituciones estratégicas venezolanas, incluidos recientes ciberataques, como parte de una guerra psicológica dirigida a derrocar al gobierno constitucional del Presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, señaló que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluido el llamado “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, ignora deliberadamente la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El Embajador cubano exigió el respeto a la soberanía, la independencia y el derecho de Venezuela a decidir libremente su destino, sin injerencias externas, y llamó a la comunidad internacional a detener esta peligrosa escalada que amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Asimismo, reiteró el rechazo a la prórroga de sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, por ser contrarias al Derecho Internacional, y reafirmó el firme e invariable solidaridad de Cuba con el pueblo y el gobierno venezolanos.

Tomado de Cuba Sí

