El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, confirmó el lunes 20 de abril de 2026 en X la salida de la secretaria de Trabajo de Donald Trump, Lori Chavez-DeRemer. Cheung anunció que será el subsecretario de Trabajo, Keith Sonderling, quien asuma el cargo de director interino de la agencia.

Según Cheung, Chavez-DeRemer había realizado «una labor fenomenal», al proteger a trabajadores estadounidenses e implementar prácticas laborales justas. Sin embargo, la secretaria enfrentaba acusaciones sobre una supuesta conducta indebida. Esto incluye, entre otras cosas, viajes de carácter personal realizados durante desplazamientos en avión financiados con fondos de los contribuyentes.

Además, las investigaciones han revelado que el esposo de la secretaria, Shawn DeRemer, supuestamente tocó inapropiadamente a dos mujeres en el edificio del Departamento de Trabajo, lo que obligó a que se le impidiera el ingreso a las instalaciones federales en la capital estadounidense.

La tercera secretaria que sale en dos meses

La salida de Chavez-DeRemer, la única hispana que hacía parte del gabinete estadounidense, se da a poco más de dos semanas que el presidente Trump anunciara la salida de la fiscal general, Pam Bondi, una fiel seguidora de sus políticas a la que llamó «una gran patriota”

Un mes antes, Kristy Noem, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, había sido la primera miembro del gabinete en salir, tras poner la cara en la campaña de deportaciones masivas que dejaron dos estadounidenses muertos en las redadas en Minnesota en enero pasado.

Tomado de Cuba Sí

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