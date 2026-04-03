China espera que todas las partes mantengan el impulso de las conversaciones de paz, ya que el alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán expira este miércoles, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

«La situación regional actual se encuentra en una etapa crítica para determinar si el conflicto podrá terminar o no. Ahora que se ha abierto la ventana para la paz, es necesario crear condiciones favorables para poner fin al conflicto lo antes posible», afirmó.

«China apoya a las partes pertinentes para que mantengan el impulso del alto el fuego y la negociación, […] continúen promoviendo la desescalada y desempeñen un papel constructivo para lograr una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio», agregó.

El vocero también se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz. «Permítanme recalcar que el estrecho de Ormuz es un paso internacional. Garantizar la navegación sin obstáculos por el estrecho beneficia el interés común de los países de la región y de la comunidad internacional», recalcó. «Pekín espera que todas las partes colaboren para evitar que la situación empeore. China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para seguir contribuyendo a la desescalada», concluyó Guo Jiakun.

El 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo.

y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación viajan a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán.

Trump amenazó con que los bombardeos continuarían si el alto el fuego con Teherán expira este martes sin un acuerdo. En respuesta, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país está preparado «para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla» y que no aceptará negociaciones «bajo la amenaza de violencia» .

. Rusia también instó a las partes del conflicto a evitar un escenario de violencia en Oriente Medio y advirtió de que las consecuencias económicas para la región y para todo el mundo serían aún peores.

Tomado de Rusia Today

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