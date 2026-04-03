La Unidad Empresarial de Base (UEB) Talleres y Desmonte 14 de Junio, conocida entre las empresas como Azutecnia Las Tunas, tiene 147 trabajadores en su plantilla, quienes en medio de los avatares del momento resisten, crean y miran con optimismo y valor al futuro.

Los esfuerzos cotidianos y los resultados que también alcanzan fueron reconocidos por el Secretariado Nacional de la CTC con el otorgamiento de la condición de Vanguardia Nacional, atendiendo a la solicitud del Sindicato Azucarero.

El colectivo, perteneciente al Grupo Azucarero Azcuba, tiene el encargo de brindar servicios especializados a la agroindustria azucarera en materia de mecanización, que incluye reparación de motores; fabricación de equipos, piezas y agregados, entre otras actividades de aseguramiento y en Las Tunas está cumpliendo su misión.

Impactada por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno norteamericano, la producción de azúcar hoy no satisface ni la demanda interna, y los planes no tienen la magnitud de otros tiempos, pero “lo que están haciendo los obreros industriales y agrícolas del sector en las complejas condiciones que vive la economía del país es meritorio”, enfatizó Yrrael Rouseaux Mansfarroll, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores Azucareros.

El alto estímulo premia las buenas prácticas de los hombres y mujeres de esta entidad, quienes han sorteado escollos, y con alternativas mitigan carencias de piezas de repuesto, y partes y piezas de equipos necesarios en la logística de las zafras.

Rouseaux Mansfarroll y Odalis Batista Pérez, secretaria de la CTC en la provincia, pusieron el estandarte en manos de Orestes Benítez Fernández, Héroe del Trabajo de la República de Cuba; de Osmani Santos Labrada, director de la UEB, y de Doralis Pita Jorge, dirigente de la sección sindical.

El otorgamiento del trofeo está avalado por el accionar de sus obreros que sobresalen en el territorio “… en la recuperación de implementos agrícolas, piezas para el transporte, la mecanización y la cosecha…”, acuñó Juan Real Fernández, quien en nombre de sus compañeros reseñó las principales conquistas del pasado año.

Real Fernández dijo que en la etapa evaluada lograron la reconstrucción de remolques y carretas para el trasiego de caña, y de casas comedores móviles que ayudan a mejorar la atención directa a los trabajadores en las zonas de corte y de cuidados culturales a las cañas.

Destacó el uso racional del combustible asignado para reparaciones de caminos cañeros y plazoletas de centros de acopio, y la participación destacada en actividades de asistencia técnica a la cosecha, el transporte y las comunicaciones. En los talleres han diversificado producciones que favorecen demandas de terceros, precisó.

Real Fernández resaltó los resultados en el cumplimiento de los indicadores técnicos productivos, y los asoció a la unidad de todos los factores y a un sistema de organización que tiene en cuenta la participación de los trabajadores en la toma de las principales decisiones. Todo sustentado en el buen funcionamiento sindical, agregó.

En la ceremonia dieron lectura a la convocatoria al Primero de Mayo, momento significativo porque patentizó la disposición de desfilar por la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García el Día Internacional de los Trabajadores, y proclamar la decisión colectiva de enfrentar y vencer los desafíos actuales, exigir el cese del bloqueo y de las amenazas, y defender la soberanía nacional.

Jaime Esquivel Diéguez, secretario general del Buró Provincial del Snta, congratuló a los galardonados, y les convocó a levantar la condición alcanzada como bandera de combate frente a los desafíos, resistir, producir y luchar hasta la victoria como enseñó el invicto Comandante en Jefe Fidel Castro para mantener vivo el legado en el año del centenario de su natalicio.

Tomado de Trabajadores

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