El portavoz oficial del Kremlin, Dmitri Peskov, aseveró este miércoles en una entrevista a India Today que Rusia no querría que ningún país invadiera Cuba. Las afirmaciones del vocero se produjeron en medio de las amenazas de Donald Trump contra la nación caribeña.

«Cuba es un socio excepcional de Rusia, nuestro buen amigo. Y no nos gustaría ver a ningún país invadiendo Cuba, ni presionando a Cuba, ni aislándola desde el exterior, impidiendo que lleguen medicamentos a los niños cubanos», manifestó.

Además, Peskov describió la grave situación que se vive actualmente en Cuba a raíz del bloqueo estadounidense y la crisis energética que este ha provocado. «Los niños en los hospitales mueren sin electricidad ni medicinas. Esto no está bien», afirmó.

Rusia apoya a Cuba

Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, reafirmó el apoyo de Rusia a la independencia de Cuba. «Brindamos apoyo a Cuba: político, dentro de la ONU y en otros foros, económico y humanitario […]. Seguiremos brindando dicha asistencia […] no me cabe duda«, manifestó este miércoles el canciller en una rueda de prensa durante su visita a China.

«Espero sinceramente que Estados Unidos no regrese a los tiempos de guerras coloniales directas y la represión colonial de pueblos libres. Pero no fue Cuba la que se negó a dialogar con Washington durante décadas. Washington hizo todo lo posible por aislar al Estado cubano», destacó el ministro, agregando que Washington intentó «cambiar el régimen estrangulando la economía cubana».

En el contexto del agravamiento del bloqueo estadounidense contra la isla, Moscú ha ratificado su respaldo a la nación caribeña e hizo un envío de 100.000 toneladas de petróleo a través del buque Anatoli Kolodkin, a principios de abril. Asimismo, se espera que envíe un segundo petrolero a la isla caribeña para mitigar la severa crisis energética.

Tomado de Cubadebate

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