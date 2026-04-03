El V Coloquio Internacional Patria de Comunicación Digital será inaugurado oficialmente hoy, 16 de abril, en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino, con un acto previo por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana.

Según el programa del evento, las actividades comenzarán a las 8:00 a.m. en la icónica esquina de las calles 23 y 12 con una conmemoración dedicada a la fecha histórica.

Posteriormente, tendrá lugar la apertura del coloquio en la Sala central de la Estación Cultural, que incluirá un recorrido por el área expositiva.

La jornada inaugural del encuentro, que sesionará hasta el próximo 18 de abril, incluirá los paneles “Hegemonía cultural y poder digital” y “Tecnopolítica: entre el control y la emancipación”, con la participación de especialistas de Argentina, Chile, Brasil, México, Argentina, y los directores de RT en Español y del servicio de radio de Sputnik Mundo mediante videomensaje.

Asimismo, se presentarán los libros “Playa Girón en la ONU. El famoso debate Roa vs. Stevenson” y “Fidel Castro, la visión de un canadiense”, y se realizará una mesa redonda sobre pensamiento crítico frente al nuevo orden informacional.

El programa del día contempla también los talleres “La batalla algorítmica” y “Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo”, que se impartirán en la Sala de talleres de la Estación Cultural, así como una feria expositiva abierta al público de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

El V Coloquio Internacional Patria, dedicado al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Riz, y a los 65 años de la victoria de Playa Girón, reunirá desde este viernes a más de 500 participantes de múltiples naciones.

Tomado de Cuba Sí

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