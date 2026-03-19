El mundo está con Cuba y con su pueblo afirmó hoy David Adler, coordinador de la internacional progresista, quien integra el convoy de solidaridad Nuestra América, que trajo el segundo envío de ayuda médica, escolar y recursos de primera necesidad.

En el aeropuerto internacional José Martí de esta capital el politólogo y economista de 32 años de edad dijo en declaraciones a la prensa acreditada que espera que el convoy constituya una chispa para un nuevo movimiento internacional con el pueblo cubano y que logre romper el cerco económico impuesto, la mayoría de los países reconocen la deuda histórica con Cuba, que ha luchado siempre al lado de la justicia y de la humanidad, expresó.

David Adler

Hoy arribaron por la terminal aérea de Rancho Boyeros tres vuelos con la segunda carga de medicamentos e insumos, materiales escolares, alimentos y otros recursos que integran el convoy solidario, establecido por más de 200 organizaciones políticas, religiosas y estudiantiles, que apoyan a la mayor de las Antillas, ante la política de asfixia impuesta por la administración estadounidense y recrudecida luego de la orden ejecutiva firmada por ese gobierno.

Claudia de la Cruz, directora ejecutiva del movimiento religioso Pastores por la Paz y en representación del pueblo norteamericano, expresó el orgullo de estar hoy en Cuba, para rescatar el legado de Lucius Walker y de Fidel Castro.

Claudia de la Cruz

Es una responsabilidad histórica estar aquí, y queremos que sepan que el pueblo norteamericano tiene más en común con Cuba que con nuestros líderes, todo lo que hemos traído ha sido obra de la solidaridad que siente el pueblo estadounidense con el cubano, agregó.

Venir a Cuba y ayudar a su pueblo se ha vuelto tan necesario como vital, aseguró Mónica Valente, presidenta del foro de Sao Paulo y miembro del convoy, recalcó además que su presencia en la Isla va más allá de la solidaridad que sus partidos o pueblos ofrecen.

Mónica Valente, presidenta del foro de Sao Paulo

“Estamos aquí también para luchar junto al pueblo cubano contra el bloqueo y contra la agresión imperialista, y para eso se está recaudando dinero para enviar módulos solares, alimentos e insumos médicos”, explicó la dirigente.

Fernando Pereira, dirigente del Frente Amplio de Uruguay, destacó que la verdadera solidaridad se demuestra en los momentos difíciles, por eso su partido no se limitó a un comunicado, sino que viajó con senadores, diputados y dirigentes para traer a Cuba un pedacito de su gratitud y su condena al bloqueo una práctica inhumana, que ahoga a un pueblo digno y lo somete a necesidades de todo tipo, acotó el líder partidista.

Los integrantes del convoy de solidaridad Nuestra América comenzaron a arribar al país el martes último y participan en la entrega de los donativos en centros hospitalarios, intercambian en comunidades, y conocen de cerca la actual situación de la Isla, sometida a medidas coercitivas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias

(Visitado 9 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito