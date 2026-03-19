Rusia no está incluida en los contactos entre Ucrania y Estados Unidos, anunciados por el presidente del primer país, Vladimir Zelenski, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Serán contactos bilaterales entre ucranianos y estadounidenses, para los cuales no fuimos incluidos, y en los cuales tampoco tenemos interés en participar», comentó este viernes Peskov a los periodistas.

Previamente, Zelenski anunció que el sábado el equipo negociador ucraniano viajará a Estados Unidos para participar en las negociaciones sobre la crisis en Ucrania.

En lo que va de año, los equipos negociadores de Estados Unidos, Rusia y Ucrania mantuvieron tres rondas de negociaciones en un intento de hallar una solución política a la crisis. Las dos primeras etapas se celebraron en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en enero y a principios de febrero, respectivamente.

La tercera ronda, y hasta ahora la última, tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra el 17 y el 18 de febrero.

Las fuerzas rusas continúan desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022 tras celebrar sendos referendos.

Según el liderazgo ruso, los objetivos de la campaña militar son parar «el genocidio de los pueblos de Donetsk y Lugansk que cometía el régimen ucraniano», atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). hacia las fronteras de Rusia, completar el desarme y la desnazificación de Ucrania.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integran la mayoría de los países de la Unión Europea.

Tomado de Prensa Latina

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