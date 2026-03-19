En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves 19 de marzo regresaron a Cuba en vuelo procedente de Estados Unidos 117 migrantes irregulares (89 hombres y 28 mujeres), por el Aeropuerto Internacional José Martí.

?Tres de esas personas fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.

?Con esta operación, suman 427 personas retornadas a Cuba en los primeros tres meses del año en nueve operaciones desde distintos países de la región.

?Las autoridades cubanas han ratificado su compromiso con una migración regular, segura y ordenada, al tiempo que reiteran el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país.

Tomado de Cubadebate

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