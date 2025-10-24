La nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos supone la necesidad de un diálogo, lo que le agrada a Moscú, declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

«Se habla de la necesidad del diálogo y de establecer relaciones constructivas y amistosas. Esto no puede sino satisfacer, y se ajusta perfectamente a nuestra visión», dijo el vocero.

«Y entendemos que, al eliminar los factores irritantes que existen actualmente en el plano bilateral, se nos puede abrir la perspectiva de, digamos, una verdadera restauración de nuestras relaciones y su salida de un estado de crisis bastante profundo», indicó.

