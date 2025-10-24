Agentes federales estadounidenses impidieron la ceremonia de naturalización de algunos inmigrantes en Boston el pasado jueves debido a que eran originarios de países afectados por la reciente suspensión selectiva de solicitudes de inmigración del Gobierno de EEUU.

Según publicó el sábado por la noche el canal GBH de Boston, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se presentaron en esta ceremonia, que supone el último paso del proceso de naturalización e incluye la jura de lealtad a EEUU, en el monumental Faneuil Hall.

El medio indica que los agentes del USCIS dijeron a inmigrantes que estaban ya en fila que no podían continuar debido a sus países de origen, y que lo mismo ha ocurrido en otros actos a lo largo de EEUU desde que el Gobierno impuso la suspensión a 19 países que considera “de alto riesgo”.

Una de las afectadas el jueves fue una mujer haitiana con permiso de trabajo permanente (tarjeta verde) desde hace dos décadas, clienta de la plataforma Project Citizenship, cuya directora ejecutiva, Gail Breslow, indicó que esta no recibió una notificación de cancelación, como otras personas.

“Se presentó como tenía programado y cuando llegó, los funcionarios estaban preguntando a todo el mundo de qué países eran, y si decían un determinado país, se les pedía salir de la fila y que sus ceremonias de juramento estaban canceladas”, dijo Breslow a GBH.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.

La decisión del Gobierno afecta a procesos de residencia permanente, naturalización y otros trámites migratorios supervisados por USCIS, y ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

La medida se produjo en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluyendo el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

Tomado de Cuba Sí

