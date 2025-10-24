Tres personas resultaron lesionadas, una de ellas en estado grave, tras una colisión entre un motociclo de 250 cilindros y una motorina en el tramo vial conocido como La Arenera, ubicado entre las localidades de La Campana y Hanabanilla, en el municipio villaclareño de Manicaragua.

La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Madelaine Hernández García, informó a la ACN que los heridos, una mujer y dos hombres, recibieron atención primaria en el policlínico de La Campana y fueron trasladados al hospital provincial Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde reciben los servicios médicos necesarios.

Autoridades gubernamentales, sanitarias y policiales se movilizaron de inmediato para brindar auxilio a los afectados con múltiples fracturas en los miembros inferiores, mientras se investigan las causas del siniestro ocurrido a alta velocidad, confirmó el doctor Yordano Serrano Morales, subdirector clínico del Milián Castro.

Este incidente se produce dos meses después de un accidente de mayor gravedad reportado en la zona cercana de La Moza, dentro del mismo municipio, donde la colisión entre un vehículo particular y una ambulancia dejó un saldo de un fallecido y diez lesionados, dos de ellos en estado crítico.

En la actualidad, las cifras oficiales reflejan una tendencia preocupante en la provincia, pues Villa Clara cuenta ya con un acumulado superior a los 510 accidentes de tránsito, 50 más que en igual periodo del año anterior, según datos ofrecidos en reportes anteriores por el teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, jefe de la Unidad Provincial de Tránsito.

El oficial aseguró, además, que solo hasta finales de octubre del presente año se reportaron 48 fallecidos y 629 lesionados, cifras también superiores a las de 2024.

Ante el aumento de la accidentabilidad, que ya ha cobrado vidas y afectado a numerosas familias, las autoridades recuerdan a la población la importancia extrema de respetar los límites de velocidad, mantener la disciplina vial y conducir con la prudencia que exigen estas vías, acciones decisivas para prevenir sucesos que, en cuestión de segundos, pueden resultar fatales.

