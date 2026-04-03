Las autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Cuba formalizaron este lunes la inscripción de su delegación deportiva para participar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La representación de la isla caribeña quedó constituida por un contingente de 504 atletas, quienes competirán en trescientas cincuenta y seis pruebas oficiales del programa de competencias. El director general de alto rendimiento, José Antonio Miranda, destacó que el volumen de competidores registrados supera el total presentado en la edición anterior de San Salvador 2023, consolidando la presencia institucional del país en la principal cita multideportiva regional.

? #Cuba inscribió 504 atletas en 42 disciplinas para Santo Domingo 2026 y aspira al podio del medallero regional. La delegación competirá en 356 de 497 pruebas. Miranda (Inder) estimó unas 70 medallas en 19 disciplinas. ?? 24 de julio al 8 de agosto. #SantoDomingo2026 #teleSUR pic.twitter.com/RsN3PIkZc7 — teleSUR TV (@teleSURtv) July 14, 2026

Las nóminas definitivas pasarán por los procesos técnicos de validación previos a las jornadas inaugurales.

La dirección técnica del seleccionado cubano estableció como objetivo estratégico mantener la presencia histórica de la delegación en los tres primeros lugares del ordenamiento general por países. El cuerpo metodológico proyecta la obtención de unas setenta medallas de oro, además de buscar plazas de clasificación directa hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en diecinueve disciplinas específicas.

Miranda ponderó la preparación de los colectivos pese a las limitaciones materiales derivadas de las medidas de bloqueo financiero y el cerco energético que afectaron los planes de entrenamiento dentro del territorio nacional de la isla.

El acumulado histórico de la competencia regional sitúa a Cuba en la vanguardia del certamen, seguida por los combinados de México y Venezuela.

Una parte de las escuadras antillanas en las disciplinas de judo, tiro, levantamiento de pesas, triatlón y voleibol femenino ya completan sus sesiones de adaptación en las instalaciones de la capital dominicana. Las competencias de la justa regional se desarrollarán formalmente del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, convocando a miles de atletas del área centroamericana.

Tomado de TeleSur

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