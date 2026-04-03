La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara comienza hoy en esta ciudad costera holguinera con la proyección de Neurótica anónima, de los realizadores Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra.

La cinta inaugural, que compite en el apartado de largometraje de ficción, fue seleccionada para abrir el certamen como homenaje a su director, quien presidiera el evento durante un lustro, explicó a la ACN Rafael Grillo, miembro del Comité Organizador.

Sergio Benvenuto Solás, presidente del Comité Organizador, señaló que, aunque inicialmente la cita fue pospuesta, finalmente se decidió realizarla en verano con el objetivo de lograr una mayor participación de universitarios y jóvenes.

El certamen, que se extenderá hasta el próximo 18 de julio, mantiene la diversidad y calidad en su programación cinematográfica, pese a las dificultades del contexto actual, y preserva la esencia de su fundador, el destacado cineasta cubano Humberto Solás.

Benvenuto Solás subrayó el carácter resiliente de esta edición y adelantó que se potenciarán las proyecciones al aire libre en tres pantallas distribuidas en puntos de Gibara, con un sistema de baterías pensado para un contexto donde resulta difícil contar con 24 horas de electricidad.

Queremos que este certamen ilumine las noches de Gibara y aunque no será un evento con grandes conciertos, la programación de cine mantiene los estándares y niveles habituales, afirmó el directivo.

Como en ediciones anteriores, habrá teatro, música y danza, así como espacios de foros, entre los que figura el panel Factoría del Cine Pobre, retos y resultados del camino recorrido, y el lanzamiento de la Fiesta Iberoamericana.

Durante la jornada figurará también la inauguración de exposiciones de arte como Crónicas estampadas, del proyecto Nueva Generación Gráfica, Fibra, del Proyecto Rapé, y Siglo de Alfredo Guevara. Homenaje en Carteles, del grupo CartelOn.

Los espacios musicales incluirán artistas de la trova holguinera como Fernando Cabreja, Lay Verdecia y Yanco León, así como agrupaciones invitadas como la Orquesta de Manzanillo, Norberto Leyva y su grupo, además de citas de jazz con conjuntos como Elio y su proyecto Arritmia Quintet y jóvenes artistas de todo el país.

Las plazas de Gibara estarán ocupadas por la Compañía de Narración Oral Palabras Al Viento, y las compañías Codanza y La Campana, en espacios de baile y teatro dirigidos a públicos de todas las edades.

El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, creado en abril de 2003 por Humberto Solás, se ha consolidado como uno de los eventos más valorados del séptimo arte alternativo en Latinoamérica, al promover la creatividad, la justicia cultural y el audiovisual de bajo presupuesto.

Tomado de ACN

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