El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha explicado cómo prevenir una catástrofe planetaria en declaraciones realizadas este lunes al periódico británico The Guardian, tras una reunión de destacados economistas mundiales celebrada el mes pasado en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

En opinión de Guterres, el futuro de la humanidad requiere una revisión urgente de los «sistemas contables existentes» porque —argumenta— están llevando al planeta al borde del desastre.

«Debemos valorar verdaderamente el medioambiente e ir más allá del producto interior bruto [PIB] como medida del progreso y el bienestar humano. No olvidemos que cuando destruimos un bosque, generamos PIB. Cuando pescamos en exceso, generamos PIB», señaló.

En este sentido, el jefe de la ONU indicó que ir más allá del producto interior bruto consiste en medir lo que realmente importa a las personas y a sus comunidades. «El PIB nos indica el coste de todo y el valor de nada. Nuestro mundo no es una corporación gigantesca. Las decisiones financieras deberían basarse en algo más que una simple instantánea de ganancias y pérdidas», sostuvo.

Tomado de Rusia Today