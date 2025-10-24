El representante diplomático reiteró la disposición de diálogo con EE.UU. y ratificó que el país cuenta con la solidaridad internacional.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lanzó un mensaje este lunes para recalcar que el actual escenario «es duro y reclamará gran sacrificio» para el país, en vista de la renovada escalada de EE.UU. que busca arreciar el bloqueo de más de medio siglo.

«La agresión de EE.UU. contra Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible«, escribió Rodríguez en la red social X.