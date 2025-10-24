El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, lanzó un mensaje este lunes para recalcar que el actual escenario «es duro y reclamará gran sacrificio» para el país, en vista de la renovada escalada de EE.UU. que busca arreciar el bloqueo de más de medio siglo.
«La agresión de EE.UU. contra Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible«, escribió Rodríguez en la red social X.
La agresión de #EEUU contra #Cuba no es nueva. Ha escalado progresivamente en los últimos años, y de modo despiadado en las últimas semanas, incorporando el empeño en bloquear absolutamente nuestros suministros de combustible.
No obstante el diplomático recalcó que el país caribeño cuenta con la solidaridad y el apoyo internacional para hacer frente a la «cruel agresión» de Washington contra la población. «No estamos solos y no estamos con los brazos cruzados«, dijo al respecto.
Rodríguez aseveró que, más allá de los deseos de EE.UU. de arreciar la presión contra la isla para «causar el mayor daño posible» y «doblegar la voluntad política de los cubanos», «los más experimentados y agudos en Washington y Miami conocen que esa meta es imposible de alcanzar«.
«El escenario es duro y reclamará gran sacrificio. Nuestra disposición al diálogo es clara y conocida. Se ha reiterado directa y públicamente», finalizó el canciller en su publicación.
Amenazas de Trump a Cuba
- El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.
- Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como «una nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.
- A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: «Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».
- Mientras, Moscú expresó su «firme disposición a seguir prestando a Cuba el apoyo político y material necesario». «Por la parte rusa se ha confirmado la posición de principio respecto a la inaceptabilidad de ejercer presión económica y militar sobre Cuba, incluyendo el bloqueo del suministro de energía a la isla, lo que podría provocar un grave deterioro de la situación económica y humanitaria en el país», señaló la Cancillería.
