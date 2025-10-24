La Habana, 8 feb (ACN) Un jonrón de José A. Noroña con las bases llenas, a la altura del inning 10, decretó la victoria hoy para Cocodrilos de Matanzas (15-11), en un partido de rompecorazones ante Leones de Industriales, que dio además a los Rojos el boleto a la gran final de la pelota cubana.

En un desafío con dominio del picheo en el primer tercio de juego, las carreras llegaron a ráfagas por uno y otro bandos en el habanero estadio Latinoamericano, que esta vez reunió a menos parciales que en días anteriores, aunque mantuvo la habitual presión que ejerce la fanaticada sobre los visitantes.

Los Cocodrilos fueron otra vez los primeros en marcar por boleto a Yurisbel Gracial, jonrón de Ariel Martínez, doblete de Eduardo Blanco y sencillo de Andrys Pérez para poner las tres primeras rayas (3-0) en el cierre de la cuarta entrada y de paso decretar la salida del iniciador Remberto Barreto.

No obstante, los de casa no se dejaron amedrentar e igualaron las acciones en la azotea del quinto, gracias a cuadrangulares consecutivos de Ariel Hechavarría y Jorge E. Alomá, el primero de ellos con uno en base y en el séptimo tomaron el mando (4-3) por otro vuelacercas, esta vez de Roberto Álvarez, un pelotero oriundo de la provincia de Matanzas que ahora defiende la chamarreta de Industriales.

Las de la aparente tranquilidad para los dirigidos por Guillermo Carmona llegaron en la alta del octavo, instancia en que se combinaron imparable de Dayron Miranda con los ángulos congestionados y elevado de sacrificio de Pedro Roque ante los envíos de Yosney García y Silvio Iturralde, respectivamente, para cuajar racimo de tres (7-3).

En la novena entrada Roque Tomás despachó batazo de vuelta completa para ampliar más la distancia (9-3) y dejar la escena lista para que el diestro Rafael Perdomo, en otro relevo largo, se agenciara su cuarto éxito de la postemporada, pero otros planes tenían unos saurios que jamás bajaron bandera.

Con la convicción de que «un juego no acaba hasta que se acaba», los alumnos de Armando Ferrer aprovecharon el único momento de desliz de Perdomo y un mal rescate del cerrador Juan Xavier Peñalver para igualar las acciones (9-9) y extender el choque a extrainning, apoyados en oportunas conexiones de jugadores de la banca como Esteban Terry y del receptor Andrys Pérez.

A la altura del décimo acto y con ayuda de la regla de desempate otra vez los locales tomaron el mando por doble de Álvarez (11-9), quien hizo valer el axioma de que no existe peor cuña que la del mismo palo, sin embargo, Matanzas volvió a ripostar primero con jit igualador de Ariel Martínez y un jonrón de José A. Noroña, con bases llenas, que pareció sacado de una película deportiva.

Con la victoria, Cocodrilos se convirtió en el primer clasificado a la gran final de la Serie 64 de béisbol.