El presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial (Foro de Davos), Borge Brende, anunció este jueves su decisión de dimitir de sus cargos en el organismo. El anuncio ocurre pocas semanas después de que se abriera una investigación independiente sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informa Reuters.

Brende, que asumió la presidencia del Foro en 2017, comunicó su decisión tras las últimas publicaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. que indican que estuvo en tres cenas de negocios con el fallecido financiero en 2018 y 2019, además de haber mantenido contacto por correo electrónico y mensajes de texto.

«Tras una cuidadosa consideración, he decidido dimitir como presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Mi etapa aquí, de 8 años y medio, ha sido profundamente gratificante», expresó Brende. «Agradezco la increíble colaboración con mis colegas, socios y miembros, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones», añadió.

En una declaración aparte, Andre Hoffmann y Larry Fink, copresidentes del Foro, señalaron que la investigación independiente realizada por asesores externos sobre los vínculos de Brende con Epstein ya concluyó. Según indicaron, no se encontraron preocupaciones adicionales más allá de lo que ya se había divulgado previamente.

Informaron además que Alois Zwinggi ejercerá como presidente y director ejecutivo interino, y que el Consejo de Administración del Foro supervisará la transición de facultades, incluido un plan para impulsar un proceso de selección de un sucesor permanente.

Tomado de Rusia Today(RT)

