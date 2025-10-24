La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, aseguró hoy que el incidente con una lancha con matrícula estadounidense frente a las costas de Cuba fue provocado por Washington para agudizar las tensiones.

«Se trata de una provocación agresiva de Estados Unidos, cuyo propósito es escalar la situación y detonar el conflicto», enfatizó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático.

La víspera, el Ministerio del Interior de Cuba reportó que en horas de la mañana se detectó una lancha rápida «infractora» dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, EE.UU., con folio FL7726SH, que se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, en la central provincia de Villa Clara».

«Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado», refiere el comunicado difundido por la entidad.

Tras la intercepción, se produjo un enfrentamiento, en el que «cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados», refirieron las autoridades de la nación caribeña, mientras agregaron que los heridos fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Más tarde, la cartera del Interior de la mayor de las Antillanas añadió que las 10 personas que iban a bordo de la embarcación estadounidense eran ciudadanos de la isla caribeña, residentes en la nación norteña.

«Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta relacionada con la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo», explicó el Ministerio.

Al respecto, la institución acotó que los individuos detenidos admitieron durante los interrogatorios preliminares su intención de infiltrarse en Cuba con fines terroristas.

Por otra parte, las autoridades también detuvieron a un ciudadano cubano «enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones», especificó la cartera.

Igualmente, notificó que en el proceso fueron incautados fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cócteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.

En ese sentido, argumentó el ente que está en curso una pesquisa para establecer en firme lo sucedido.

Asimismo, advirtió que «ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región».

Tomado de Prensa Latina(PL)

