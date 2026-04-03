Los que se dieron cita en la Plaza Fidel Castro de la capital rusa estuvieron encabezados por el vicepresidente de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) y primer vicepresidente del partido Rusia Justa, Alexandr Babakov, y por el embajador de Cuba en la nación eslava, Enrique Orta, constató Prensa Latina.

Babakov significó que los delegados del foro constitutivo de la Sovintern, se llegaron hasta el monumento para rendir tributo al líder cubano, que es ejemplo de unidad para todos los hombres que luchan por la justicia social y contra la barbarie.

Un momento emotivo del acto fue la intervención del científico cubano, Doctor Fidel Castro, nieto del insigne líder, quien refirió la importancia de la celebración en Moscú del foro del Sovintern que acogió más de 100 partidos de 70 países de todos los continentes.

Refirió que a todos los presentes les corresponde el privilegio de ser la generación del centenario de Fidel Castro, responsables de no dejarlo morir en el año de su centenario, tal y como hizo la generación de los 100 años del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.

“No quiero, no puedo y no voy a hablar de Fidel en pasado, porque el legado y el pensamiento de Fidel están muy presentes y perdurarán, y mucho tienen que hacer todavía en el futuro de nuestra Patria, de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia, del mundo”, acotó.

Organizado por el Partido Rusia Justa el Sovintern sesionó en la Casa de los Sindicatos de Moscú, y sus delegados compartieron su visión para la implementación de proyectos unificadores e iniciaron una colaboración basada en los principios del Consejo Interno, aprobado durante la cita.

También se presentó una plataforma socialista global del citado consejo, basada en inteligencia artificial, y comprometida con los principales logros del socialismo, la apertura al diálogo y voluntad de innovar.

Sovintern cuenta con nueve cofundadores de diversos países. Entre ellos se encuentran el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, la Unión de Socialistas Democráticos del Congo, el Partido del Progreso y el Socialismo de Marruecos, el Partido de los Socialistas de Moldavia, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua.

También el Movimiento Socialista de Serbia, el Partido Comunista Estadounidense, el Movimiento Adelante de Túnez y el Partido Socialista Rusia Justa.

Tomado de Prensa Latina

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