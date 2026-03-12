De CUBA

De Moscú a La Habana’ | La propuesta de Putin para mitigar la crisis energética creada por EEUU

Los precios de los hidrocarburos se han disparado ante la escasez de combustibles creada por EEUU, Israel y su conflicto que afecta a los principales productores de combustible. Ante esta situación, el presidente ruso tendió su mano de ayuda a todos los necesitados.

En este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de @Cubadebate y @SputnikMundo, los conductores Randy Alonso y Oleg Leónov dialogan sobre por qué no se cumplen los peores temores de Rusia sobre Irán, la estrategia de Washington para quebrar la integración multipolar en Oriente Medio, la propuesta de Rusia para mitigar la crisis energética creada por EEUU, por qué el presidente de EEUU no invitó a los líderes de México, Colombia o Brasil a su iniciativa Escudo de las Américas, entre otros temas.


