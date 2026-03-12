La defensa del equipo de Cuba se desplomó en la parte baja del sexto capítulo y Canadá fabricó un racimo de tres carreras que decidieron su victoria con pizarra final de 7-2 y la eliminación automática de la novena que comandó Germán Mesa. El zurdo tunero Darien Núñez hizo su tercera aparición como relevista y en 1.2 sobre la colina no permitió hits ni carreras, ponchó a dos y otorgó un boleto.

En esa fatídica sexta entrada el intermedista Yiddi Cappe dejó caer un flay inofensivo y el receptor Andrys Pérez hizo lo mismo cuando tuvo en sus manos un faul flay. Seguidamente Bob Naylor pegó doblete para remolcar dos Otto López disparó sencillo para completar la rebelión que ampliaba el marcador 5-1 favorable a los de la hoja de Maple.

Canadá inauguró el pizarrón en el tercer inning cuando Cappe no pudo fildear un roling de poca fuerza , el receptor Andry Pérez cometió un pasbol sobre un rectazo del relevista Yariel Rodríguez que puso corredor en la antesala , impulsado por elevado de Owen Caissie a la pradera derecha. En el quinto Abraham Toro le botó la pelota a Yariel, mientras las de la puntilla llegaban en el octavo segmento frente a los monticulistas Yoan López y Raidel Martínez.

Cuba anotó una en el cierre del quinto por boleto al inicialista Yoel Yanqui que llegó a tercera por error en tiro y anotó aprovechando una rolata por segunda base de Yoelkis Guibert.

en la parte baja de la quinta entrada. Yoel Yanqui recibió boleto, avanzó a tercera por error en viraje del abridor canadiense Cal Quantrill (quien se llevó la victoria) y anotó por rodado a segunda de Yoelkis Guibert. La segunda y última cristalizó en el cierre del sexto cuando Ariel Martínez remolcó a Roel Santos.

La ofensiva cubana apenas ligó cinco hits por 11 los norteños. Ariel Martínez se fue de 4-3 y fue el más destacado por los caribeños . Un doblete de Yoan Moncada y sencillo de Roel fueron los otros dos incogibles.

El pitcheo de Canadá ponchó a 13 cubanos y regaló cuatro base por bolas. El éxito personal para el abridor Cal Quantrill (5.0/2H/0CL/5K/1BB), un derecho que es plantilla de los Padres de San Diego. El fracaso para el zurdo Liván Moinelo (3.2/4H/0CL/4K/3BB ). Canadá y Puerto Rico se ubicaron por ese orden ambos con balance de 3-1 y avanzaron a los cuartos de finales y ya tienen rivales en esa fase que se jugará en la ciudad de Houston.

Este miércoles Italia completó la hazaña al vencer a México por paliza de 9-1 apoyado en el bate de Vinnie Pascuantino, primer pelotero en disparar tres jonrones en un juego en la historia los clásicos. El toletero de de los Reales de Kansas City llevaba de 12-0 en los tres primeros juegos. Ese resultado eliminó a México y Estados Unidos salió del susto y avanza como segundo del grupo B. En la llave C, el potente equipo de República Dominicana superó a Venezuela 7-5 y pasan por ese orden para cruzarse con Japón y Korea, líderes de la zona de Asia.

De esta forma los juegos serán a base de Italia-Puerto Rico, Estados Unidos-Canadá, Japón-Venezuela y Korea- Dominicana.

Fuente:https://www.mlb.com

