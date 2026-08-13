El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, publicó este miércoles un vídeo que emula las prácticas comunicacionales de su par de El Salvador, Nayib Bukele, para mostrar el control del Estado en las cárceles de máxima seguridad.

«Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros penitenciarios del país», escribió el mandatario colombiano en la red social X, tras reiterar que su Gobierno no negociará el orden «con criminales».

El orden no lo negocio con criminales: lo garantizo con la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado. Bajo mi orden directa, trasladamos de manera inmediata a 20 delincuentes de alta peligrosidad desde las cárceles de Barranquilla hacia distintos centros… pic.twitter.com/lAr72ivFkt — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 26, 2026

El gobernante derechista denostó de los mecanismos de diálogo implementados por su antecesor en el cargo Gustavo Petro —con la política denominada ‘paz total’— y aseveró que su apuesta es garantizar el orden público a través de «la fuerza legítima, contundente y demoledora del Estado».

El mensaje de mano dura fue acompañado por una pieza audiovisual con música épica, que remite a la polémica política del gobierno salvadoreño en las cárceles de máxima seguridad. Las imágenes muestran a varios reos siendo rapados y vestidos con un overol color naranja, antes de ser trasladados con cadenas a otros centros penitenciarios.

«Les acabé los privilegios, el control criminal tras las rejas y las oficinas del delito desde donde pretendían extorsionar, amenazar y sembrar miedo entre la gente trabajadora», escribió De la Espriella, cuyo discurso de mano dura mantiene ciertos paralelismos con la gestión de seguridad de su homólogo salvadoreño, pese a los cuestionamientos en materia de derechos humanos.

Por último, el presidente colombiano reiteró que mientras esté en el cargo «los criminales no impondrán sus reglas». Y añadió: «Aquí manda el Estado, manda la autoridad y manda la ley. Voy a defender la tranquilidad de Barranquilla, del Caribe y de toda Colombia con carácter, determinación y mano firme».

Tomado de Rusia Today

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