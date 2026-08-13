La Habana, 28 ago (Prensa Latina) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, lamentó hoy las víctimas y daños ocasionados por incendios forestales en Argelia.

«Sentidas condolencias al gobierno y pueblo de Argelia por las víctimas y las decenas de heridos ocasionados por los devastadores incendios forestales que se extienden por las Wilayas Jijel, Bejaia y Tizi Ouzou, al noreste de esa nación», expresó en la red social X.

Asimismo hizo extensivo su pesar a los familiares de los fallecidos y deseó pronta recuperación a los heridos.

Incendios forestales se han registrado en varias provincias de Argelia en medio de temperaturas récord y una intensa ola de calor que afecta al país.

Según reportes del Ministerio del Interior de esa nación, se movilizaron todos los recursos humanos y materiales disponibles, incluido el apoyo aéreo mediante aviones y helicópteros, en coordinación entre los equipos de Protección Civil y las unidades del Ejército Nacional Popular.

Las operaciones continúan para extinguir los focos restantes, controlar por completo las llamas y proteger a la población y sus bienes. Varias regiones de la nación, especialmente las situadas en el norte del país, registran desde hace días temperaturas extremadamente elevadas.

Grandes incendios forestales causaron en los últimos años decenas de muertos y destruyeron miles de hectáreas de bosques y tierras agrícolas, además de numerosas viviendas.

El aumento sostenido de las temperaturas, asociado a la aceleración del calentamiento global, incrementa el riesgo de que se repitan las olas de calor y los incendios forestales. En Argelia, el calentamiento avanza a un ritmo dos veces superior al promedio mundial.

Tomado de Prensa Latina

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