Teherán, 28 ago (Prensa Latina) El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó hoy que el restablecimiento de la diplomacia con Estados Unidos es posible si Washington abandona su política de presión y adopta un enfoque basado en el respeto.

El canciller realizó esas declaraciones en una publicación en redes sociales tras reunirse en Teherán con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Araqchi calificó de constructivas las conversaciones y señaló que reactivar la vía diplomática “no es imposible”, pero depende de que Estados Unidos comprenda que la presión sobre Teherán no dará resultados.

Agregó que Washington debe generar confianza, mantener un lenguaje respetuoso, reconocer los derechos iraníes y cumplir sus compromisos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar informó la víspera que ambos funcionarios abordaron los esfuerzos para reducir las tensiones regionales, así como las iniciativas relacionadas con el desminado y la navegación en el estrecho de Ormuz.

La visita del jefe de Gobierno catarí tuvo lugar después de conversaciones entre Qatar, Irán y Omán sobre una propuesta destinada a restablecer la navegación normal por esa estratégica vía marítima.

Las tensiones entre Teherán y Washington se intensificaron tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta iraní contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

Washington y Teherán firmaron el 18 de junio un memorando de entendimiento sobre libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, aunque su aplicación quedó estancada por desacuerdos relacionados con la seguridad de esa ruta marítima.

Tomado de Prensa Latina

(Visitado 1 veces, 1 visitas hoy)

Marcar Favorito