El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que su país prevalecerá frente al escenario particularmente difícil que impone la agresividad del Gobierno de Estados Unidos.

El jefe de Estado aseguró en conferencia de prensa transmitida por la televisión nacional que la idea del supuesto colapso del sistema cubano está en la mentalidad y en la filosofía imperial, pero no en la mentalidad de los habitantes de esta isla.

Recordó que Cuba ha tenido que enfrentar durante décadas carencias, dificultades, vicisitudes provocadas por imposiciones y presiones “que no se le imponen a nadie en el mundo, ni de una manera tan prolongada”, pero resiste con creatividad y defiende las ideas en las que cree, con seguridad en la victoria.

Hemos vivido, todas las generaciones de cubanos que nacimos en los primeros años de la Revolución hasta las más actuales, nuestros nietos, nuestros hijos, nacimos y vivimos bloqueados, y nacimos bajo los signos de esa asfixia económica, recordó.

De acuerdo con el mandatario cubano, Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana con la teoría del Estado fallido, asociada a una de las direcciones en las cuales se empeña el gobierno de esta potencia para derrocar a la Revolución cubana: la asfixia económica.

Señaló que la amenaza del presidente Donald Trump de que no queda otra cosa que hacer para cumplir sus propósitos hacia Cuba, que “tomar el lugar y arrasar”, expresa la segunda fase de esa política.

Frente al escenario actual, señaló que su país toma medidas que no explicó abiertamente “porque el enemigo está en una persecución de todas las luces que se le pueden abrir a Cuba, de todos los caminos que se le pueden abrir a Cuba”.

En ese esfuerzo de resistencia creativa frente a la agresividad del Gobierno de Estados Unidos, Cuba cuenta con la solidaridad de los pueblos y muchos gobiernos del mundo; Cuba no está sola, aseguró Díaz-Canel.

