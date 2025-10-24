El Ministerio de Energía y Minas informa desde su perfil en X, y multiplicado por otras redes sociales, que desde las 00:46 de este jueves quedaron conectadas las provincias orientales al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A las 20:54 de la noche de ayer miércoles, ocurrió una falla que provocó la desconexión.

Dicho fallo tuvo lugar en la Subestación Holguín 220 KV que provocó la desconexión del SRN e la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente a las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Salieron así de servicio la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez, «Felton», los motores de Moa y las Unidades 3 y 5 de a CTE Antonio Maceo, «Renté»

De inmediato se activaron los protocolos de restauración de la zona oriental para lograr su reconexión al SEN.

Desde las 00: 46 de hoy quedaron conectadas las provincias orientales al Sistema Eléctrico Nacional, SEN. A las 20:54 de la noche de ayer, ocurrió una falla que provocó la desconexión. pic.twitter.com/lHy1fqKIWk — Ministerio de Energía y Minas de Cuba ?? (@EnergiaMinasCub) February 5, 2026

Tomado de Cuba Si

(Visitado 4 veces, 4 visitas hoy)

Marcar Favorito