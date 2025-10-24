Cuba es patrimonio de la humanidad y merece todo nuestro apoyo y solidaridad, expresó hoy José Genoino, expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, tras una nueva agresión del presidente Donald Trump contra la isla.

En conversación telefónica con Prensa Latina, el también exdiputado federal brasileño manifestó que el apoyo a Cuba es un deber de todo demócrata, de todos los que defienden la autodeterminación de los pueblos y de todos los socialistas.

Cuba representa una victoria contra el imperialismo y la lucha de los pueblos, y ha marcado a nuestras generaciones, añadió Genoino después de que el presidente estadounidense firmara ayer una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional sobre el país caribeño y anuncia aranceles para quienes le suministren petróleo.

De acuerdo con el exlíder del PT, la solidaridad con Cuba implica salir a las calles, presionar a los gobiernos progresistas y de centroizquierda para que no acepten el bloqueo norteamericano, y también precisa una manifestación internacionalista de la opinión pública mundial para brindar todo el respaldo al territorio antillano.

Cuba tiene que ganar, agregó Genoino, y sostuvo que no se puede aceptar esta presión de Estados Unidos, “un imperio en crisis que intenta sofocar ese referente fundamental para los cambios democráticos y socialistas”.

En sus declaraciones, también mostró su apoyo al pueblo venezolano y llamó a exigir la libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero durante una agresión ordenada por Trump.