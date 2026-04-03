El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó nuevamente las amenazas militares de EE.UU. contra Cuba, al tiempo que destacó los innegables logros cosechados por la nación caribeña en materias como cultura y biotecnología, aun en medio de escenarios complejos como la pandemia de covid-19.

“Habrá todas las críticas que se quieran, pero los hechos son los hechos: si hay una vanguardia cultural y artística de América Latina, se llama Cuba”, manifestó el mandatario en un discurso que pronunció ante estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia.

Seguidamente, Petro se refirió a las capacidades demostradas por los científicos cubanos, quienes, a pesar de trabajar bajo los rigores del bloqueo estadounidense, hicieron lo que no les fue posible a sus pares de la región: producir una vacuna efectiva contra el coronavirus que fue administrada con éxito en varios países y ayudó decisivamente a salvar vidas.

“Si una sociedad en medio de la crisis mundial que conocimos fue capaz, con la rapidez que tocaba, de hacer una vacuna efectiva, pues esa sociedad, en vez de ser bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada”, consideró.

En contra de la “agresión militar contra Latinoamérica”

El líder colombiano es un crítico abierto de la política estadounidense contra La Habana y ha repudiado categóricamente la posibilidad de que se concrete una agresión militar directa contra la isla.

Su último pronunciamiento se sucedió al anuncio del eventual despliegue del portaaviones Abraham Lincoln en las costas cubanas y de la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de “tomar” el país con las tropas a bordo del referido barco de guerra.

“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”, escribió el pasado sábado en su perfil de X. Entonces también rechazó las injerencias de EE.UU. y exaltó el carácter libertario del continente. “Este continente es el continente de la libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas”, apuntó.

Tomado de Cubadebate

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