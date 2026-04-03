El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofreció este jueves una rueda de prensa para informar de la situación del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius de bandera neerlandesa que cubría la ruta entre Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, y Cabo Verde, en África occidental.

El jefe del organismo confirmó que el brote de hantavirus está asociado con el virus Andes, una variante presente en América Latina que es “la única conocida capaz de una transmisión limitada entre humanos”.

Asimismo, señaló que en brotes anteriores el contagio entre personas se ha dado sobre todo en contextos de “contacto estrecho y prolongado, especialmente entre miembros del mismo hogar, parejas sentimentales y personal sanitario”, lo que, aseguró, “parece ser el caso en la situación actual”.

En total, la OMS ha identificado ocho casos vinculados al crucero, con pacientes evacuados a Sudáfrica, Países Bajos, Suiza y Alemania; tres de los cuales permanecen hospitalizados (dos en estado estable y uno en cuidados intensivos).

“Se ha confirmado que cinco de los ocho casos son de hantavirus, y los otros tres son casos sospechosos”, dijo.

Tedros destacó que “dado que el periodo de incubación del virus Andes puede llegar a ser de hasta seis semanas, es posible que se notifiquen más casos”.

No obstante, afirmó que, si bien se trata de un “incidente grave”, la OMS evalúa el riesgo para la salud pública como bajo.

En la cronología de los hechos, detalló que el primer caso fue el de un hombre que presentó síntomas el 6 de abril y murió a bordo el día 11, sin que inicialmente se sospechara de infección por hantavirus. Su esposa, ya sintomática, desembarcó en la isla de Santa Elena, empeoró durante un vuelo a Johannesburgo el 25 de abril y falleció al día siguiente. Una tercera víctima, una mujer, enfermó el 28 de abril y murió el 2 de mayo en el barco.

Tedros reiteró que la OMS considera bajo el riesgo para la población, incluida la de las islas Canarias, donde está previsto que el buque atraque el sábado para la evacuación del resto de los pasajeros.

España ha aceptado recibir la embarcación, tras una solicitud de la OMS. Los contagiados ya han sido evacuados a Países Bajos, lugar de origen del barco, mientras que el resto de pasajeros desembarcarán en la isla de Tenerife, desde donde serán trasladados a sus países de origen.

Tomado de Cubadebate

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