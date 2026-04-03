La Asamblea Nacional francesa aprobó una resolución que insta a reforzar la protección de la Unión Europea frente a la aplicación de legislaciones con alcance extraterritorial, como la Ley Helms-Burton.

Presentada por el diputado de La Francia Insumisa, Aurélien Taché, y respaldada por los 70 miembros de este grupo parlamentario, la iniciativa exhorta a la Comisión Europea a considerar la aplicación extraterritorial de este tipo de leyes como una forma de coerción económica, susceptible de dar lugar a una respuesta en el marco del Instrumento Anticoerción (ACI), adoptado por la Unión Europea en 2025.

En el informe que acompañó la propuesta, los copatrocinadores denunciaron el grave impacto de la Ley Helms-Burton —aplicada en su totalidad desde 2019— sobre la situación económica de Cuba, así como su efecto disuasorio sobre empresas y terceros países.

Asimismo, subrayaron la urgencia de reafirmar la solidaridad con Cuba frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos, mediante la puesta en marcha de un mecanismo de protección eficaz contra las leyes extraterritoriales.

La Embajada de Cuba en Francia expresó su agradecimiento al diputado Aurélien Taché y al grupo de La Francia Insumisa por esta importante iniciativa, que pone de manifiesto la existencia de una amplia oposición a las prácticas ilegales que componen el bloqueo contra Cuba, intensificado de manera sin precedentes en los últimos meses.

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