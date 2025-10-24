La popularidad del Gobierno de coalición danés se fortaleció notablemente tras la reciente crisis diplomática con Estados Unidos por Groenlandia, según revela hoy una encuesta de la empresa Megafon para el canal TV 2.

Una crisis también es una oportunidad. Para la primera ministra Frederiksen y el canciller Lokke Rasmussen se presentó la ocasión de ser los principales defensores del país ante un ataque desde Washington, y ahora eso se refleja en las encuestas, analizó el medio televisivo.

El sondeo, realizado entre el 20 y 22 de enero, otorga a los socialdemócratas de la primera ministra un 22,7 por ciento de intención de voto, un aumento de cinco puntos, mientras que el partido Moderado del canciller alcanzaría un 6,4 por ciento.

Aunque ambos partidos gubernamentales aún no recuperan los niveles de apoyo de las elecciones de 2022, la tendencia positiva marca un giro tras los malos resultados en los comicios municipales del año pasado.

Expertos locales subrayan que la gestión de la crisis de Groenlandia ha permitido al Gobierno recentrar el debate público en la política exterior y la unidad nacional, amortiguando el descontento por temas domésticos.

La consulta se realiza en un contexto preelectoral, con los comicios generales daneses convocados obligatoriamente antes del 31 de octubre de 2026, donde la situación geopolítica seguirá siendo un factor clave.

Tomado de Cuba Si