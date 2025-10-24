El comandante en jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, ha sido destituido de su cargo y regresará a su antiguo puesto en El Centro, California (EE.UU.), donde se espera que se jubile pronto, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y dos personas al tanto del cese, citadas este lunes por The Atlantic.

El cambio tiene lugar en medio de un aparente giro respecto a la campaña de deportación masiva, tras la indignación desatada por el tiroteo en la ciudad de Mineápolis a manos de agentes de ICE, que abatieron a un civil argumentando que portaba armas de fuego.

Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que Tom Homan, el exjefe del ICE apodado el ‘zar fronterizo’, se dirigirá a Minesota para asumir el mando de la movilización federal en esa zona, lo que fortalece la tesis sobre los cambios estratégicos en la política fronteriza.

Tomado de Cuba Si

