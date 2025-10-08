Cuba conmemoró los 65 años de relaciones diplomáticas con India, Indonesia, Cambodia, la República Popular Democrática de Corea, China, Vietnam y Mongolia, con la inauguración de una exposición fotográfica que recoge los principales momentos de estos vínculos de amistad y cooperación.

La ceremonia tuvo lugar este martes en la Biblioteca Nacional José Martí, de La Habana, con presencia de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, precisó la Cancillería en su sitio web.

De acuerdo con la información, en las fotografías son evocadas las visitas de delegaciones de máximo nivel, encuentros bilaterales, rúbricas de documentos, así como otros hechos significativos que han marcado los nexos.

Subraya la nota que se puede apreciar también un testimonio vívido de la impronta del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en los vínculos con países asiáticos.

Asistieron también a la actividad el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso; así como otros directivos de organizaciones políticas y de masas; representantes de instituciones y organismos cubanos; funcionarios de la Cancillería; y miembros del cuerpo diplomático asiático acreditado en La Habana.

